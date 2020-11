Due operai assunti in Comune: al concorso i candidati erano 122

ACQUI TERME - È l'idea di Palazzo Levi per dare un supporto alla manutenzione di immobili, impianti elettrici e verde pubblico. «I due operai selezionati attraverso un concorso pubblico per esami sono entrati a far parte della forza lavoro del Comune di Acqui Terme» annunciano. L’Amministrazione pentastellata lo scorso gennaio aveva bandito un concorso per assumere due figure professionali di Capo Operaio Specializzato (categoria B, posizione economica B3) a tempo indeterminato e pieno per 36 ore settimanali. Pervenute 122 domande, il Comune ha verificato il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti previsti dal bando.

«Il precedente organico – dichiara il vicesindaco Paolo Mighetti – nonostante il grande impegno non riusciva sempre a far fronte a tutte le priorità. Con l'assunzione di questi due nuovi operai potremo garantire servizi migliori e soprattutto un incremento dell’attività manutentiva della città. Auguro un buon lavoro ai giovani neo-assunti».