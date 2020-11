Palazzo Levi dice 'no' alla violenza sulle donne con un video promozionale

ACQUI TERME - ‘No alla violenza sulle donne’ è il messaggio del Comune di Acqui Terme che oggi in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, diffonde online per riflettere e sensibilizzare. «Sul sito istituzionale e sul canale YouTube del Comune è stato pubblicato un video, realizzato gratuitamente dalla regia di Saimir Balla con la partecipazione di Natalia Burlando, Taewu Deambrogio, Fiamma Laiolo e Davide Laiolo – informano da Palazzo Levi - L’iniziativa, promossa dall’assessorato alle Politiche Sociali, su input della consigliera Adriana Falcone, vuole lanciare un segnale forte a sostegno delle donne vittime di violenza ed enfatizzare l’importanza da parte degli uomini di riflettere sui propri comportamenti».

Il video, elaborato grazie al contributo professionale dell’associazione Alterego di Alessandria insieme ad A.S.C.A., è il sogno di un mondo in cui le persone siano consapevoli dei propri comportamenti per radicare quel rispetto assoluto che è necessario alla crescita di una società civile.

«Quest’anno non potendo organizzare eventi in presenza per via delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria – continuano dal Municipio– abbiamo deciso di utilizzare il sito del Comune per lanciare un importante messaggio di sensibilizzazione su un tema purtroppo ancora molto attuale, che si consuma fisicamente, ma anche psicologicamente, sempre più fra le mura domestiche o anche nei contesti lavorativi. Si tratta di comportamenti che spesso affondano le loro radici in stereotipi di genere ancora largamente diffusi nelle nostre comunità».

Il Comune di Acqui Terme, inoltre, aderirà alla campagna “Orange the world 2020 in 16 days” promossa dal Club Soroptimist di Acqui Terme. Da oggi e fino al 10 dicembre (giornata internazionale per i diritti umani), i simboli cittadini della Bollente e della Torre Civica saranno illuminati di arancione, simbolo di un futuro senza violenza di genere.

«Si ringraziano, infine, la Croce Rossa Italia – Comitato di Acqui Terme, Me.dea Onlus e il Coordinamento Donne della FNP/CISL di Alessandria e Asti, che hanno collaborato alla realizzazione della giornata mettendo a disposizione materiale che sarà condiviso sul sito del Comune di Acqui Terme» concludono gli organizzatori.