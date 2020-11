Novelli sposini donano le ‘buste’ alla Croce Verde nicese

NIZZA MONFERRATO - Un gesto inaspettato, uno slancio di altruismo necessario per affrontare i frangenti dell’emergenza pandemica. «Due sposini nicesi, che vogliono rimanere anonimi, hanno pensato di devolvere parte di quanto ricevuto come regalo di nozze alla Croce Verde – riferisce Paola Bottero, vice presidente della onlus – Hanno voluto acquistare materiale sanitario di cui avevamo bisogno». E così su indicazione della Croce sono arrivati in via Gozzellini mascherine Fp2 e chirurgiche, termometri, zaini e gel disinfettante per le mani.

«I due benefattori non sono nostri volontari – ha tenuto a precisare la Bottero – E’ stato un gesto assolutamente inaspettato e prezioso che tiene conto del momento particolare nel quale siamo chiamati ad operare».

Capita a volte che le associazioni siano destinatarie di donazioni mortis causa. In passato è mai successo che nubendi pensassero alla Croce Verde nel momento felice del ‘sì’ amoroso? «In verità, da quando sono io in associazione, non è mai successo nemmeno di avere lasciti testamentari – risponde l’intervistata – Motivo per cui l’iniziativa degli sposini è stata una piacevolissima sorpresa che ci ha lasciato senza parole».