Cri di Cassine: tanti i servizi, e con l’autoemoteca più di mille donazioni

CASSINE - Mai come in questo periodo si vede quanto siano preziosi i volontari e per l’Acquese la Cri di Cassine è un imprescindibile punto di riferimento. «Abbiamo fatto trasporti covid, intere giornate e notti di 118, consegne farmaci, il servizio spesa a domicilio per tutte quelle persone anziane o in isolamento domiciliare che avevano bisogno di noi. E per ultimo, ma non ultimo per importanza, abbiamo mantenuto e ampliato un servizio di fondamentale importanza per il funzionamento degli ospedali cioè le donazioni del sangue presso gran parte delle piazze della provincia» spiega il presidente Matteo Cannonero. Quest’ultimo servizio ha raggiunto livelli encomiabili: dall’inizio dell’anno 37 uscite, sull’Autoemoteca cassinese sono passati oltre 1102 donatori e sono state raccolte 822 sacche.

«Tutto questo é stato possibile proprio grazie a tutte quelle persone che hanno donato una parte di se stessi agli altri – continua – tanti piccoli gesti o sacrifici dei nostri volontari che alle 6.30 di mattina si trovavano in sede per partire, nonostante la neve, la nebbia, il gelo o il caldo torrido. Un doveroso ringraziamento va fatto a tutti i medici che nonostante il periodo massacrante a livello lavorativo dedicavano parte del loro tempo libero per questa iniziativa, un grazie sincero va a tutte le infermiere che hanno dedicato il loro tempo e la loro grande professionalità a noi».

Ultima notizia: «Venerdì 20 novembre presso la sede cassinese della Cri sarà possibile effettuare i tamponi rapidi per il Covid 19 – continua Cannonero – Si avrà il risultato in circa 15 minuti». Prenotazione obbligatoria al n. 0144.714433. Servizio disponibile a chi non è già inserito nella piattaforma Asl.