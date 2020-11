Al 'Galliano' 5 ricoveri in più in 24 ore. Primo contagio a Spigno

ACQUI TERME - Dopo qualche giorno di tregua, sono di nuovo in crescita i ricoveri Covid all'ospedale 'Galliano' di Acqui: rispetto alla mattinata di ieri, alle 10 di oggi risultano 5 pazienti in più ospitati dalla struttura acquese, 54 in totale. Restano 6 i degenti nel reparto di terapia intensiva, 4 in semi intensiva, 43 con sintomi di medio o bassa intensità e 1 in attesa del risultato del tampone.

NEI COMUNI

Primo caso di Covid tra i residenti di Spigno Monferrato. Nel comune sul confine ligure non si erano ancora registrate positività al coronavirus dall'inizio della seconda ondata epidemica, ma da ieri mattina, sabato 14, sulla mappa pubblicata sul sito della Regione anche il territorio spignese è ora colorato di rosa. Un caso in più rispetto alle ultime 24 ore nel confinante comune di Pareto, dove ora le positività sono salite a 9, «tutti in quarantena domiciliare - fa sapere il sindaco Walter Borreani - Dal 2 novembre a oggi abbiamo avuto quindi un incremento del 50% dei casi, e siamo in attesa dei risultati di diversi tamponi». A Castelletto d'Erro, da una decina di giorni comune "Covid free", si registra un nuovo contagio.

Situazione più o meno stabile sul resto del territorio. Ad Acqui un caso in meno rispetto alla giornata di ieri (212 positività in tutto). A Bistagno il sindaco Vallegra meno di un'ora fa ha pubblicato un post su Facebook per comunicare ai propri cittadini che «i positivi al Covid-19 sono 17 in isolamento presso le proprie abitazioni, e 1 ricoverato in ospedale (abbiamo 4 guariti e 3 nuovi casi sul totale). Per quanto riguarda i nuovi casi, sono stati fatti tutti gli accertamenti previsti». A Cassine il comune fa sapere che rispetto a venerdì si registrano due nuovi casi (32 in tutto). Anche a Sezzadio due nuovi casi nelle ultime 24 ore. A Gamalero sono ora 19 i residenti contagiati, a Terzo 11, un caso in più ad Alice Bel Colle (8).

In totale sono quasi 450 le positività nell'Acquese (dal conteggio sono esclusi i comuni sul confine ovadese, ovvero Predosa, Carpeneto, Cassinelle, Cremolino, Molare, Trisobbio e Rocca Grimalda). Restano comuni a zero contagi Grognardo, Denice (1 caso finora) e Malvicino.