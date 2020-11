A Bistagno riapre strada Gaiasco: "Asfalto la prossima primavera"

BISTAGNO - Sono terminati i lavori di messa in sicurezza della strada comunale in Regione Gaiasco a Bistagno. La via era stata danneggiata dall'alluvione del novembre 2019, interrotta da fenomeni franosi e scivolamenti che hanno compromesso il manto asfaltato. Nei giorni scorsi i cantonieri incaricati dal Comune di Bistagno hanno terminato i lavori di riempimento e da qualche giorno l'unica arteria della regione è tornata operativa. «Siamo però ad uno step intermedio - informa il sindaco Roberto Vallegra - la nuova asfaltatura verrà posata nella primavera 2021». Per tale motivazione si transita con un limite di 30 km/h e la via è interdetta ai mezzi cingolati.