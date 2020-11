Edilizia di auto recupero: finisci tu di ristrutturare? Ti riduco l'affitto

ACQUI TERME - Al civico 58 di via Maggiorino Ferraris quattro alloggi saranno presto a disposizione per altrettante famiglie in difficoltà economiche. Lo stabile già da tempo è utilizzato dall'amministrazione comunale per finalità di edilizia sociale, sebbene non sia assoggettato alla disciplina dell’edilizia residenziale pubblica e al di fuori della convenzione con l’Agenzia Territoriale della Casa.L'Ufficio del Patrimonio sta in questi giorni procedendo alla messa a norma degli impianti elettrici, idraulici e termici, «indispensabili per procedere alla loro certificazione», fa sapere Palazzo Levi.

I quattro alloggi, però, saranno assegnati ai destinatari a una condizione, ovvero che i futuri inquilini si occupino dei necessari interventi di manutenzione a fronte di una riduzione temporanee del canone di locazione. Il progetto di "auto recupero" che l'amministrazione pentastellata intende avviare è già in uso in altri comuni. La finalità è quella di mettere a disposizione della cittadinanza soluzioni abitative a costi contenuti, «rendendo le famiglie assistite protagoniste del percorso di ristrutturazione e minimizzando il rischio di insoluti (particolarmente elevato per l’immobile in questione). Tale modalità, inoltre, consente di rendere immediatamente assegnabili gli alloggi attualmente liberi, dopo il completamento dei lavori di messa a norma».