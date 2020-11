Cultura, la Panaro smentisce: «Assessorato? Non so nulla, comunque direi di no»

ACQUI TERME - Nei giorni scorsi l’Assessore alle Politiche Sociali e alla Cultura, Alessandra Terzolo, ha rassegnato le sue dimissioni. Mentre per quanto concerne la parte del Welfare il sindaco Lorenzo Lucchini ha trattenuto le deleghe chiedendo però la collaborazione della consigliere Adriana Falcone, per quanto riguarda la Cultura non sono stati al momento fatti nomi.

Tra le varie indiscrezioni circolanti a Palazzo Levi qualcuno ha fatto quello di Serena Panaro, dotta organizzatrice del Concorso Internazionale di Poesia ‘Città di Acqui Terme’. «Io non ne sapevo nulla ed ammetto che l’idea era fuori da qualsiasi mio pensiero - ha dichiarato - Al momento non ho ricevuto alcuna proposta né sono stata contattata in merito dall’Amministrazione. In questo momento, però, sia per motivi lavorativi sia per ragioni di vita personale non sarei nelle condizioni di ricoprire il ruolo di Assessore alla Cultura».