Alla guida del mezzo agricolo senza le autorizzazioni: patente sospesa

ACQUI TERME - La scorsa settimana lungo la Strada Provinciale che collega Acqui Terme ad Alessandria, la Polizia Stradale di Acqui Terme ha sottoposto a controllo un veicolo agricolo che durante il transito, per le ragguardevoli dimensioni, era costretto ad occupare sia la propria corsia che la metà di quella destinata al senso opposto di marcia.

A seguito di numerose telefonate da parte di automobilisti presenti in quel tratto di strada, il veicolo è stato intercettato da una pattuglia. Alla verifica dei documenti operata dagli agenti, nonostante l’accertata conformità del veicolo alle norme vigenti in tema di dimensioni (larghezza di oltre 4 metri, pari ad una corsia e mezzo, e 12 metri di lunghezza) è emerso tuttavia come il conducente fosse sprovvisto del titolo autorizzativo alla circolazione sulle strade pubbliche.

Atteso l’ingombro determinato su strada, era infatti obbligatorio possedere non solo la speciale autorizzazione rilasciata dalla Provincia, bensì, anche l’ottemperanza a tutti gli obblighi previsti in tema di visibilità (lampeggianti, pannelli riflettenti, nonché la scorta nei tratti di strada più stretti).

Il veicolo è stato sottoposto a fermo e sospeso dalla circolazione sino al rilascio della relativa autorizzazione, mentre al conducente è stata ritirata la patente di guida per un breve periodo di sospensione.