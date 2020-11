Terminati i lavori sulla Strada Valle Orecchie

CAVATORE - Giubilo della popolazione cavatorese in particolare di quella residente in località Mergolo. Ieri sono terminati i lavori commissionati dalla Casa comunale per il ripristino della Strada Valle Orecchie che collega la zona alla Provinciale 210, arteria fondamentale diretta ad Acqui Terme. La via era stata fortemente danneggiata dall’evento alluvionale dello scorso novembre e conseguentemente frustrata la circolazione. All’esito dei lavori, entusiasti i commenti della popolazione di Cavatore ed ancor di più di chi ha avuto modo di percorrere il nuovo pavé asfaltato reso più sicuro grazie ad interventi di contenimento del fenomeno idrogeologico.