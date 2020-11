Sono 257 i nuovi contagi nell'Alessandrino. Due i decessi, 85 le persone guarite

ALESSANDRIA - Numeri ancora in crescita secondo i dati forniti dall'Unità di Crisi attraverso il quotidiano bollettino: in provincia di Alessandria, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 257 nuovi casi, cui si devono sommare anche due decessi e 85 guariti. Impressionante il bilancio del Piemonte: i contagi rispetto a ieri sono quasi 5mila in più, anche se non era mai stato processato un numero così alto di tamponi, superiore alle 20mila unità.

36.993 PAZIENTI GUARITI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti guariti sono complessivamente 36.993così suddivisi su base provinciale: Alessandria 4145 (+85), Asti 1997, Biella 1181, Cuneo 4090, Novara 3241, Torino 19.067, Vercelli 1646, Verbano-Cusio-Ossola 1217, extraregione 238, oltre a 171 in fase di definizione.



I DECESSI SONO 4549

Sono 29 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora 4549 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 725 (+2) Alessandria, 282 Asti, 238 Biella, 438 Cuneo, 444 Novara, 1993 Torino, 248 Vercelli, 138 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 43 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.



LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 89.458 (+ 4878 rispetto a ieri) di cui 2022 (41%) sono asintomatici.

I casi sono così ripartiti: 2429 screening, 1091 contatti di caso, 1358 con indagine in corso; per ambito: 604 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 429 scolastico, 3845 popolazione generale.

La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 7977 (+257) Alessandria, 4266 Asti, 2936 Biella, 11.033 Cuneo, 6704 Novara, 49.343 Torino, 3210 Vercelli, 2445 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 582 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 962 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 268 (+19 rispetto a ieri)

I ricoverati non in terapia intensiva sono 3871 (+173 rispetto a ieri)

Le persone in isolamento domiciliare sono 43.777

I tamponi diagnostici finora processati sono 1.117.280 (+ 21.288 rispetto a ieri),di cui 614.148 risultati negativi