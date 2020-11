A Sezzadio spesa a casa per anziani, disabili e malati

SEZZADIO - Il Comune di Sezzadio pensa a come proteggere i più deboli, coloro che l'epidemia di Covid 19 mette quindi più a rischio. Per gli anziani, i disabili e le persone con gravi patologie che non hanno familiari che possano provvedere a determinate faccende, riparte infatti il servizio di spesa a domicilio già sperimentato nel primo lockdown primaverile in collaborazione con il gruppo comunale di Protezione Civile. «Il servizio - completamente gratuito - prevede la consegna di farmaci e di generi alimentari a domicilio e l'eventuale disbrigo di altre incombenze, da concordare di volta in volta con i volontari. La spesa sarà prelevata dal negozio indicato dall'interessato».

Per prenotare il servizio è necessario chiamare il numero 331 1863997.