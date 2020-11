Alessandria, verso quota 850. Novi e Casale in aumento

ALESSANDRIA - Crescono i numeri dei contagi in provicia di Alesandria. Ovada è l'unica città centro zona in cui tra il 3 e il 4 novembre si è registrato un decremento di una unità . Tutte le altre fanno segnare aumento, anche considerevoli se si guarda ad Alessandria che si sta avvicinando agli 850 contagiati.

In termini assoluti il Comune di Alessandria è il secondo in Piemonte per contagi. Torino ne ha oltre settemila, Novara 820.

Il numero dei cittadini positivi è superiore rispetto ad aprile 2020.