Contagi in aumento in provincia: Alessandria 24 positivi in più, Acqui 31

ALESSANDRIA - Aspettando il nuovo Dpcm del Governo, che potrebbe 'chiudere' il Piemonte per l'indice elevato di contagio, continuano ad aumentare i positivi sia in provincia che in regione: Alessandria sale ad esempio di 24 unità, arrivando ad avere 726 persone colpite dal Sars-Cov-2, ma è Acqui nelle 24 ore tra l'1 e il 2 novembre a far registrare la crescita più marcata, con un +31 che porta il totale dei contagiati a 156.

Nel resto del territorio, Novi Ligure è a quota 126 (+6), Casale Monferrato a 106 (+10), Tortona a 89 (+5), Ovada a 81 (+7) e Valenza a 71 (+8).

In Piemonte, invece, guida ovviamente sempre Torino, che sale di 395 casi, arrivando a un totale di 6.714. Seguono Novara a 809 (+35), Alessandria a 726 (+24), Cuneo a 609 (+45), Asti a 608 (+38), Biella a 278 (+17), Vercelli a 263 (+12) e Verbania a 174 (+2).