A Pareto sei positività, «ma contagi destinati a salire»

PARETO - Interviene il sindaco Walter Borreani ad aggiornare la popolazione di Pareto sul numero dei contagiati Covid in paese. «Ad oggi - informava ieri sera - ufficialmente risultano 6 le persone positive. Il dato purtroppo è destinato a salire oltre i 10 casi. Abbiamo intrapreso ogni misura volta ad informare i potenziali soggetti entrati in contatto con le persone positive al test per far sì che essi intraprendano le dovute azioni cautelative».

Il sindaco paretese ha disposto misure anti-contagio più restrittive: «Gli uffici comunali sono inibiti al pubblico se non per urgenze - comunica - Per lavorazioni urgenti che coinvolgano l’operato dei cantonieri, contattate il sottoscritto. Ad oggi abbiamo cessato tutte le lavorazioni esterne. Sono sospese le celebrazioni del 4 novembre. I parchi giochi e gli impianti sportivi permangono chiusi al pubblico».

Borreani si è sottoposto al tampone, per fortuna negativo, ma rivolge a sé e alla comunità paretese alcune raccomandazioni: «Se per caso avete sintomi febbrili o tosse e raffreddore non uscite e contattate il vostro medico curante che deciderà per l’eventuale necessità di tampone, oltre a consigliarvi in merito alle azioni da intraprendere per evitare di diffondere il contagio nell’immediato, anche se solo a scopo precauzionale. Raccomando a tutti l’utilizzo corretto della mascherina nonché la disinfezione delle mani. Cerchiamo di contenere il più possibile il contagio e di passare questo periodo difficile limitando i danni».