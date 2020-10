Per la ricorrenza dei morti vigilanza al cimitero

BISTAGNO - Si avvicina la ricorrenza della commemorazione dei defunti. Dalla lettera del nuovo Dpcm pare che fare visita ai cari che non ci sono più rientri tra le attività consentite. Ciononostante alta è l’attenzione delle amministrazioni locali per scongiurare che l’appuntamento si trasformi in una occasione di assembramento. Il Comune di Bistagno ha attivato per il primo novembre una task- force che ha coinvolto la squadra Aib – Protezione civile, consiglieri comunali e volontari della Pro loco.

«Ci posizioneremo all’ingresso per regolare l’afflusso delle persone nei due ingressi, vigilare che tutti indossino correttamente la mascherina e all’interno che nessuno crei degli assembramenti. Non è il momento di abbassare la soglia di attenzione» spiega il sindaco Roberto Vallegra.