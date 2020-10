Torneo regionale con Volare, al Mombarone

ACQUI TERME - Il tennis in carrozzina 'conquista' anche Acqui. Grazie a Volare che, dopo il successo dei campionati italiani assoluti, allarga i confini dell'attività e lo fa con un altro evento agonistico, che può servire per avvicinare altre persone con disabilità allo sport e al tennis in particolare.

Al circolo Mombarone si gioca il torneo regionale, con otto atleti da tutto il Piemonte, due giorni di incontri di singolo e doppio. "Una formula nuova, introdotta dalla Fedetennis, che comprende tutte le categorie, open, donne e quad - spiega Gianluca Cosentino, che oltre a organizzare, è anche uno dei giocatori - Per tutti i partecipanti tre singoli e altrettanti doppi. Ad Acqui siamo due quad e sei open, e i gironi sono misti. Nonostante l'emergenza covid, siamo riusciti ad allestire questo appuntamento ad Acqui e speriamo di ripetere il 21 e 22 novembre a Villanova".

I protagonisti, in campo anche domani, sono Giuseppe Bianchi, Mauro Fasano, Christian Fatuzzo e Cosentino della società sportiva dilettantistica Volare, Roberto Toso di Biella, Salvatore Curseri, Simone Dionigi e Marco Salamone di Torino.