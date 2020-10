L'ordinanza: temperatura e ingressi scaglionati nei supermercati acquesi

ACQUI TERME - Nei supermercati acquesi di grandi dimensioni a partire da oggi verrà misurata la temperatura corporea della clientela. L'ordinanza è stata firmata dal sindaco Lucchini in un'ottica di prevenzione sanitaria con l'obiettivo di limitare la diffusione dei contagi da Covid 19. Gli ingressi, inoltre, saranno contingentati per limitare le presenze all'interno degli esercizi commerciali.

«Abbiamo deciso di rafforzare le precauzioni per contrastare il Covid-19 – dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini – per tutelare i dipendenti e i lavoratori delle catene dei supermercati e i loro clienti. Siamo impegnati ad assicurare la salute dei cittadini, e non dobbiamo mai dimenticarci della salute di coloro che in questo momento sono sul fronte per garantire i servizi essenziali. Sono certo che la mia comunità comprenderà la necessità di applicare misure precauzionali più forti e di tutelarci maggiormente in questa fase di recrudescenza del contagio».