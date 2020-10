Bistagno, psicosi contagio e (falsi) pettegolezzi

BISTAGNO - Una scena (triste) già vista, quella delle dicerie di contagi crescenti nelle comunità con tanto di nomi e vie da evitare. Anche il comune di Bistagno non è stato immune al becero pettegolezzo che però giunto all’orecchio del sindaco Roberto Vallegra è stato messo a tacere: «Diverse persone hanno telefonato in ufficio per sapere se è vero che in paese ci sono diversi casi di positività al Covid-19 – informa sui social – Non so da dove sono ‘uscite’ queste indiscrezioni ma in ogni caso smentisco tutto. Ad oggi abbiamo sempre due casi. Un soggetto completamente asintomatico e l’altro con lievi sintomi, nessun’altra criticità. Vista la delicatezza dell’argomento chiedo cortesemente a tutti di non parlare ‘per sentito dire’».

La promessa del primo bistagnese è quella di diffondere immantinente eventuali aggiornamenti.