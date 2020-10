Venerdì consiglio straordinario a Palazzo Levi

ACQUI TERME - Convocato venerdì 23 alle 18 a Palazzo Levi un Consiglio Comunale straordinario per discutere e votare cinque punti all’ordine del giorno. In primis gli eletti stazielli saranno chiamati ad approvare la nona variazione al bilancio di previsione 2020-2022. Si farà inoltre la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi 2020 e la presa d’atto formale sugli equilibri di bilancio. Si metterà ai voti anche il rinnovo della convenzione per la gestione del servizio di segreteria tra i comuni di Acqui, Melazzo, Rivalta Bormida e Terzo. Infine si dovrà approvare anche la nuova planimetria del mercato allocato in piazza San Francesco, corso e piazza Italia e corso Bagni (fino a via Ghione) con parziale modifica del Regolamento aree pubbliche.