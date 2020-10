Un positivo a Montechiaro, il Sindaco: «Lo conosco, mi metto in quarantena»

MONTECHIARO D'ACQUI - Sui social network il sindaco di Montechiaro D’Acqui, Matteo Monti, lancia l’allarme contagio diffondendo l’ordinanza regionale con le disposizioni anti Covid. «Facciamo attenzione – invita – purtroppo il virus si sta propagando velocemente». Poi l’annuncio. «Da questa sera (ieri n..d.r.) essendo venuto a conoscenza di un caso di positività di un montechiarese con cui sono venuto a contatto, io, i miei figli e mia moglie siamo in quarantena fiduciaria essendo in attesa del tampone». Infine le debite raccomandazioni «Ricordo a tutti di mantenere il distanziamento, di indossare la mascherina anche all’aperto e di lavarsi spesso le mani. Sono vietate qualsiasi forma di assembramento sia in luoghi pubblici che privati».