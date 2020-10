Lucchini su movida: "Chiusura piazze, mai preoccupato dalla responsabilità"

ACQUI TERME - Tanto fa discutere l’ultimo decreto anti contagio del Governo Conte, in particolare ad accendersi l’Anci sulla questione del ‘coprifuoco zonale’ per scongiurare assembramenti. Sulla questione abbiamo chiesto l’opinione del sindaco acquese Lorenzo Lucchini. «Per quanto sia stato eliminato il passaggio nel Dpcm che delegava ai primi cittadini il compito di chiudere strade o piazze a rischio assembramento, non mi sono sentito preoccupato dalla responsabilità che ci era stata affidata in quanto ad Acqui Terme ci siamo sempre mossi in concerto con la Prefettura e i comitati provinciali per la sicurezza – dichiara - Affrontiamo l’emergenza sanitaria sempre in coordinamento con le istituzioni territoriali, tant’è che abbiamo già costituito un gruppo tra tutti i centri-zona della provincia di Alessandria per concordare in maniera coordinata tutte le eventuali azioni di prevenzione da intraprendere nelle prossime settimane».

In conclusione il primo acquese tranquillizza gli amanti della movida: «Al momento non sono previste chiusure di piazze o di strade, salvo eventuali sviluppi del contagio sul territorio provinciale».