Guazzo torna in provincia: ha firmato per l'Atletico Acqui

ACQUI - Il colpo è di quelli che fanno tremare il calciomercato: l'Atletico Acqui, grazie a un'operazione condotta dal ds Cerini e avallata dalla società, ha aggiunto alla rosa l'attaccante Matteo Guazzo, un nome che in provincia non ha bisogno di presentazioni.

Ex professionista con la maglia fra le altre di Varese, Como, Melfi, Taranto, Salernitana, Virtus Entella, Parma e Mantova, oltre che dell'Alessandria nella stagione 2014-15, Guazzo viene da un'annata in Eccellenza con il Borgo San Donnino dove, nonostante il lockdown, era riuscito ad andare in doppia cifra in sole diciotto gare.



Il centravanti potrebbe esordire già domenica - decreti permettendo - nella gara casalinga con il Quargnento.