Dal Comune contributo ai centri estivi per le spese anticovid

ACQUI TERME - Il Comune di Acqui Terme ha destinato 8 mila euro complessivi da suddividere tra 8 centri estivi acquesi come contributo «per le spese di adeguamento sostenute per il rispetto delle procedure anticovid (sanificazione, adeguamento dei locali e delle strutture, ecc.)». La somma elargita rappresenta una parte dei 42 mila euro ottenuti da Palazzo Levi come contributo previsto dal Fondo per le Politiche della Famiglia, stanziato dal Governo durante l'emergenza epidemica «per realizzare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte, tra le altre, ad introdurre interventi per potenziare i centri estivi diurni a favore di minori dai 3 ai 14 anni».

Questi i centri estivi che percepiranno, quindi, mille euro ognuno: Piccole Canaglie - Cooperativa Crescereinsieme, #Lontanimavicini - Noi Cuore Giovane Aps, Oratorio Estivo San Guido - Parrocchia M. Pellegrina, Spazio Libero, Asilo La Coccinella, Acqui Calcio Fc, Associazione Bimbinfesta, Asd Pallavolo La Bollente.