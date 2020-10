Quattro positivi a Cassine, tutti in quarantena domiciliare

CASSINE - Sono 4 i casi di positività al Covid 19 registrati tra i residenti del Comune di Cassine. In tutti e 4 i casi si tratta di persone attualmente in stato di degenza domiciliare e quindi con sintomi al momento non preoccupanti. Il Comune fa sapere che la situazione è mantenuta sotto controllo dai rispettivi medici di base.

Nelle due case di cura del paese, Opera Pia Sticca e Villa Azzurra, non si registrano positività, né tra i degenti né tra il personale, sanitario e non, delle due strutture.