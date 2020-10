Positività: i dati della Regione nell'Acquese

ACQUI TERME - A vedere i numeri riportati sulla mappa del Piemonte presente sul sito della Regione la situazione nell'Acquese, al momento, appare tutto sommato contenuta entro limiti non eccessivamente allarmanti. A parte Acqui Terme, dove a oggi si contano 26 casi di positività al Coronavirus accertati dall'ASl, in tutti gli altri comuni, fortunatamente, si contano solo poche unità sparse qua e là sul territorio, in diversi casi ristretti nello stesso nucleo familiare. È utile ricordare, però, che il dato fa riferimento alla popolazione residente sul territorio comunale ma non necessariamente domiciliata nel comune stesso.

Dopo la città termale, il numero più alto di casi si registra a Cartosio, Cassine e Gamalero, dove i positivi al Covid sono 4 in tutti i tre comuni. Tutti i degenti sono in quarantena domiciliare e nel caso di Cartosio si tratta di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Altri casi 2 casi di contagio (anche in questo caso si tratta di pazienti con sintomi lievi o asintomatici in cura nel proprio domicilio) si registrano rispettivamente nei comuni di Bistagno e di Rivalta Bormida. Un solo caso di Covid, infine, nei comuni di Sezzadio, Montaldo Bormida, Morsasco.

Tra i comuni ai confini con l'Ovadese, si contano 6 casi a Cremolino, 2 rispettivamente a Cassinelle, Molare e Predosa e 1 caso sia nel comune di Carpeneto che in quello di Rocca Grimalda.

Ad ogni modo, l'invito di tutte le amministrazione comunali (anche quelle "Covid free") rimane in ogni caso il medesimo: rispettare alla lettera le norme di sicurezza sanitarie, indossare sempre la mascherina (anche all'aperto) ed evitare gli assembramenti.