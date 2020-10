Raduno di meticci al centro canino "Hakuna Matata"

SEZZADIO - Il centro canino ‘Hakuna matata’ di Sezzadio ha organizzato per domenica 18 dalle 15, il "raduno di meticci". «Sarà un pomeriggio dedicato a tutti i cani fantasia – spiegano gli organizzatori – Si terrà una passeggiata al guinzaglio di 5 km nelle campagne sezzadiesi, due prove agility e giochi di naso. Sarà inoltre possibile far correre i cani nelle aree di ‘sgambamento’ del centro cinofilo e ad immortalare i nostri amici a quattro zampe in un set dai colori autunnali ci penserà la fotografa Simona Bocchio. Ovviamente la giornata è aperta anche ai cani di razza». Garantito distanziamento e il rispetto delle disposizioni anti-covid.

Parte del ricavato verrà devoluto all’acquisto di cibo per cani e gatti ospiti del Canile comunale di Acqui Terme. Info_ 339.7326484