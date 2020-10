La 'nostra' domenica: il programma delle gare delle alessandrine

ALESSANDRIA - Il programma delle alessandrine in campo domenica, categoria per categoria, dalla serie D alla Terza: spicca l'impegno del Casale, contro la capolista Bra, in Promozione è invece a rischio Trofarello-Luese. Spunti e motivi di interesse, per una giornata di campionato tutta da vivere. Da segnalare il rinvio di Cassano - Monferrato (Prima Categoria - girone G) per un caso di positività.

Serie D Casale-Bra, Vado-Hsl Derthona

Eccellenza Acqui-Olmo, Castellazzo Canelli

Promozione Asca-Cit Turin, Gaviese-Arquatese, Pro Villafranca-Novese, Ovadese-Bacigalupo, Pozzomaina-Valenzana Mado, Stay O Party-Santostefanese, Trofarello-Luese

Prima Categoria B Torri Biellesi-Junior Pontestura

Prima Categoria G Cortemilia-Canottieri, Don Bosco At-Capriatese, Fulvius-Sexadium, San Giuliano Nuovo-Spinettese, Spartak Sd-Felizzano, Tassarolo-Solero. Rinviata Cassano - Monferrato

Seconda Categoria H Pastorfrigor-Andezeno, Bistagno V. Bormida-Moncalieri, Marentinese-Cassine, Quargnento-Nuova Astigiana, Sciolze-Atletico Acqui

Seconda Categoria I Boschese-Europa Bevingros, Casalnoceto-Libarna, Don Bosco Al.-Pozzolese, Mornese-Fortitudo Occimiano, Sale-Frugarolese, Villaromagnano-Castelnovese, Pizzerie Riunite-Viguzzolese





Terza Categoria Al Aurora Sporting-Tiger Novi, Garbagna-Davide Arata, Lobbi-Bergamasco, Lerma-Aurora, Predosa-Fortuna Melior, Stazzano-Boys Calcio, Valmilana-Vignolese

Terza Categoria At Virtus Canelli-Ozzano Ronzonese, Montiglio-Castelletto M.to, Mirabello-Sport Italy