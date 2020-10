Annullata la sesta edizione di Autunno Fruttuoso

CARTOSIO - «Quando l’Amministrazione Comunale aveva iniziato a pensare all’organizzazione di “Autunno Fruttuoso” insieme a Emanuela Rosa-Clot e a Mimma Pallavicini, le due giornaliste che da sempre affiancano il Comune in questi eventi, la situazione era ben diversa da quella odierna - spiega il sindaco Mario Morena - il numero dei contagi da Covid 19 era molto ridotto e le maglie delle prescrizioni andavano allargandosi. Nell’ultima settimana purtroppo la situazione va peggiorando ogni giorno di più; per questo, anche alla luce delle nuove e più restrittive norme emanate dal Governo, di comune accordo abbiamo preso la decisione di annullare l’edizione di “Autunno Fruttuoso” in programma questa domenica 18».

La decisione, al di là del dispiacere legato alla particolarità dell'evento, appare giustificata e condivisibile. «il nostro desiderio era di svolgere la manifestazione in completa tranquillità e nel consueto clima di festa ma la situazione richiede un gesto di responsabilità per garantire innanzi tutto la salute dei cittadini - continua - Ci scusiamo con gli espositori e gli ospiti di prestigio che avevano garantito con entusiasmo la loro presenza, e con tutti gli appassionati che sarebbero venuti a Cartosio per trascorrere una domenica all’insegna della natura. Diamo a tutti appuntamento all'anno prossimo, alla sesta edizione di Primavera Fruttuosa».