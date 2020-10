Bistagno: (ri) compare un caso Covid

BISTAGNO - A dare l’annuncio è il sindaco Roberto Vallegra sui social network: «Sono stato informato dalle Autorità Sanitarie competenti che è stato accertato un caso di positività al Covid-19 in paese – comunica – Il soggetto (asintomatico) si trova in isolamento domiciliare sino al termine della quarantena».

In paese è stata quindi avviata la prassi sanitaria d’emergenza prevista dai protocolli sanitari. «Vorrei rassicurare che si tratta di un soggetto giovane con meno di 35 anni che conduce una vita riservata ed è stato molto attento in questo periodo – rassicura il primo bistagnese raggiunto telefonicamente – Rimarrà in quarantena insieme alla sua famiglia per il tempo necessario».

E poi la raccomandazione a tutta la cittadinanza . «In questo periodo deve prevalere il buon senso – dichiara - Ognuno è chiamato analizzare la propria quotidianità: se fai l’infermiere ha più possibilità degli altri di prendere il Covid e quindi nella vita privata dovrai essere più riservato e accorto. Come faccio io, ad esempio, che vedo tanta gente per lavoro e servizio. Faccio ben attenzione ad indossare sempre la mascherina e a mantenere la distanza dagli altri. I Dpcm sono lunghi, difficili da interpretare e non risolvono i dubbi della gente; dove non arriva la norma deve giungere il buon senso. Dobbiamo salvaguardare il nostro paese che certo è piccolo (2mila abitanti) ma conta anche 300 bambini che frequentano le scuole e 550 ultra sessantacinquenni, la categoria più danneggiata in caso di contagio».