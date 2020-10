Altro positivo a Bistagno, «ma carica virale bassissima»

BISTAGNO - Secondo positivo Covid registrato a Bistagno. «Il caso non è legato al primo e comunque ci preoccupa ancor meno - informa il sindaco Roberto Vallegra - è un soggetto giovane che lavora fuori paese ed ogni tanto viene a trovare i genitori. Ha scoperto anche lui per caso di essere positivo, in quanto asintomatico».

Anche pur lui è partita la macchina anti-contagio. Con qualche informazione in più. «Ha fatto privatamente degli accertamenti ed è emerso che ha una carica virale bassissima - aggiunge l'intervistato - Su questo la comunità scientifica è d'accordo: con quella carica, al 99% dei casi non sei contagioso. Le pochissime persone che il soggetto aveva frequentato sono state messe in quarantena. Alcuni di loro, privatamente, hanno provveduto a fare il test, i risultati si sapranno domani. La situazione è comunque sotto controllo».