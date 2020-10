Piano Sicurezza: oltre 50mila euro in videosorveglianza

ACQUI TERME - Palazzo Levi ha deciso di aderire al Piano della Sicurezza Urbana governativo investendo oltre 50mila euro in videosorveglianza. «Il Comune di Acqui Terme intende rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità

presenti nel territorio - si legge nella delibera 194 - in particolare nelle aree urbane in cui insistono plessi scolastici, aree e parchi adibiti a verde pubblico, aree e piazze di pubblica convivenza, dove sono state segnalate fenomeni di illegalità, quali accattonaggio, fenomeni legati all’uso dell’alcool e/o droga e danneggiamenti del bene pubblico».

La Giunta pentastellata ha registrato che il tasso di micro criminalità negli ultimi anni è in aumento, con numerosi reati contro la persona ed al patrimonio privato e pubblico determinando un aumento di insicurezza percepita e degrado.

«A fine di far fronte alle esigenze di sicurezza e di controllo del territorio, si rende necessario adottare dove non ancora esistente e potenziare dove presente l’impianto di videosorveglianza del territorio comunale al fine di far fronte immediatamente ad eventuali eventi delittuosi».

Il progetto di fattibilità è stato messo a punto dai tecnici comunali e nuove telecamere saranno installate nel Parco del Castello, piazza Ferraris, piazza Orto San Pietro-Addolorata, vie Mariscotti e Emilia, piazzette Caduti senza croce e Solferino, piazza Don Dolermo e nelle regioni Moirano e Madonnalta.