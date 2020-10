Lega: «Sicurezza? Giunta superficiale, più vigili e meno consulenze»

ACQUI TERME - Nei giorni scorsi alcuni vandali si sono introdotti nel centro congressi facendo ingenti danni. «Violare un edificio pubblico per distruggere tutto quello che si ha di fronte è un gesto inaccettabile e un atto vile. Un grave danno per tutta la comunità di Acqui Terme. Mi domando certa gente cosa abbia nella testa» ha commentato il sindaco Lorenzo Lucchini. Non si è fatto attendere l’intervento della sezione locale della Lega, che della sicurezza ha fatto cavallo di battaglia.

Al centro della loro analisi i fatti del Palaruggine e di piazza Ferraris. «Quest’ultima è diventata ormai zona franca, dove regna l’insicurezza, vengono riportati episodi di consumo di sostanze stupefacenti, capitano risse dalle gravi conseguenze - dichiara Marco Cerini - A questi si aggiungano gli ormai storici problemi del parco del Castello, i costanti danni ad automezzi nei parcheggi pubblici coperti. Cosa hanno in comune queste situazioni? La superficialità della Giunta che li ha sottovalutati».

L’analisi dei salviniani si posta sull’incarico di manutenzione e potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadino. «Vorremmo sapere quante telecamere sono funzionanti e nel caso studiare il posizionamento di nuovi sistemi, implementando sia la tipologia che permette la lettura delle targhe si quelle puntate su luoghi sensibili. Un’adeguata illuminazione aiuterebbe soprattutto nelle zone periferiche».

I vandali potrebbero essere bande di giovani. «Il ragazzo esagitato è sempre esistito, quello che oggi manca è la sorveglianza sul loro operato - risponde Cerini - Questi gruppetti compiono azioni di cui non capiscono la gravità. Urgono campagne di sensibilizzazione a vari livelli, punizioni per i colpevoli e comunicazioni alle famiglie. E poi più vigili e meno consulenze anomale».