Topi a spasso per la città, ma le scatole sono senza esca...

ACQUI TERME - Periodicamente se ne torna a parlare. Ora che cominciano ad abbassarsi le temperature, in superficie aumentano gli avvistamenti di topi e ratti a spasso per la città alla ricerca di cibo e/o di tane dove trascorrere il periodo invernale. Ad essere interessati dal ‘passeggio a quattro zampe’ ci sono quartieri un po’ periferici come zona Bagni e San Defendente, ma anche vie centralissime come corso Dante, piazza Orto San Pietro, via Garibaldi e via Nizza. L’ultima volta Palazzo Levi aveva assicurato che l’opera di derattizzazione era regolarmente in corso fornendo tra l’altro un elenco dettagliato delle attività quasi quotidiane messe in campo dall’affidatario del servizio. Ci segnalano molti cittadini che però diverse scatole anti roditori sarebbero prive di esca venefica.