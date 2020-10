Guasto al sistema di pompaggio, il sindaco: «Limitate i consumi»

PARETO - Un guasto al sistema di pompaggio ad alimentazione elettrica occorso alle vasche d'acqua che riforniscono le utenze del Comune di Pareto sta causando il lento ma progressivo svuotamento dei serbatoi. Il sindaco del paese, Walter Borreani, invita tutta la popolazione «a limitare i consumi per evitare di entrare in crisi idrica». I tecnici dell'Enel sono già al lavoro, «ma non abbiamo tempistiche certe», fa sapere il Sindaco.