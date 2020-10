Cielinerisopratorino, la band acquese premiata a Rock Targato Italia

ACQUI TERME - «Festa di paese in un clima surreale / crollo dei valori della società civile / e difenderemo il nostro orto-giardino / col fucile dalla fame del vicino / e scenderemo giù al tramonto / e dalle ripide colline / e come lupi affamati / svuoteremo gli ultimi supermercati...», un testo scritto nel 2018 che sembra però anticipare quasi in modo profetico le nevrotiche inquietudini e gli apocalittici scenari generati dalla paura e dalle apprensioni figlie della pandemia globale esplosa lo scorso marzo. Il brano, non a caso, si intitola “Apocalisse”, ed è opera del duo acquese Cielinerisopratorino, al secolo Mauro Caviglia (voce, chitarra) e Gianpiero Morfino (batteria, percussioni), freschi vincitori del “Premio Stefano Ronzani” a Rock Targato Italia 2020, uno dei contest musicali più longevi a livello nazionale organizzato dall’Associazione Culturale Milano in Musica.

“L'apocalisse” e “L'ombra” sono i due brani tratti dal loro ultimo album – per l'occasione prodotti e registrati in chiave acustica da Giovanni Facelli e Francesco Seitone – che i Cielinerisopratorino hanno presentato in gara e grazie ai quali si sono aggiudicati il secondo riconoscimento più importante della manifestazione, assegnato all’artista con la proposta più ricercata e dedicato alla memoria di Stefano Ronzani, uno fra i giornalisti musicali più noti della scena italiana, fondatore di Rock Targato Italia e per 10 anni direttore artistico della rassegna.

La trentaduesima edizione di Rock Targato Italia, diversamente dagli altri anni, si è svolta online e le selezioni sono terminate lo scorso 10 settembre. Martedì 29, Mauro Caviglia e Gianpiero Morfino hanno ritirato il premio Ronzani al Legend Club di Milano.

UNA BAND...IN DUO

Nati ad Acqui Terme nel 2010, i Cielinerisopratorino hanno intrapreso un lungo percorso fatto di autoproduzioni e concerti che nel 2013 li ha condotti al premio per il miglior testo e musica al concorso “Milleunanota” ad Alba (CN), con Paola Turci madrina della manifestazione. L'anno successivo, il duo Caviglia-Morfino replica il riconoscimento per il miglior testo al Varigotti Festival – Premio Nazionale per la Canzone d'autore” con il brano “Pensiero mattutino”. Nel 2016 i Csnt pubblicano il loro omonimo album d'esordio con l'etichetta piacentina Orzorock e nel 2017 esce il disco “Babilonia”: realizzato al Greenfoog Studio di Genova con la collaborazione artistica di Mattia Cominotto e Giovanni Facelli. Lo scorso febbraio la band acquese ha terminato un tour promozionale di una ventina di date