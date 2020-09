A Palazzo Vescovile la mostra Antologica di (don) Aldo Meineri

ACQUI TERME - Una mostra antologica ad Acqui Terme ci sarà. Non avrà i nomi altisonanti e popolari delle scorse edizioni Dalì, Picasso, Chagall, Fontana, ma sarà comunque di grande interesse. Ad organizzarla ci hanno pensato il Polo Culturale Diocesano, Impressioni Grafiche ed altri soggetti privati che allestiranno dal 2 al 31 ottobre un percorso espositivo nei locali del Palazzo Vescovile con le opere di Aldo Meineri. Ai più questo nome non suonerà nuovo; infatti il pittore dell’Antologica acquese, vincitore di numerosi premi di caratura nazionale, non è altri che Don Aldo, attualmente parroco a Cairo Montenotte.

L’inaugurazione è fissata il 2 ottobre alle ore 17.30. La mostra sarà aperta sabato e domenica con orario 10-12, 15-19. Info: 368.3222723.