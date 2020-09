I visonesi puliscono il paese, al fianco di Legambiente

VISONE - Partecipata e sentita l'iniziativa di sabato 26 in quel di Visone: parecchi volontari hanno infatti dato il proprio contributo aderendo alla raccolta organizzata in occasione della giornata di "Puliamo il Mondo 2020", l'appuntamento "green" indetto da Legambiente. Grandi e piccini si sono riuniti ai Giardini comunali "Andreutti" per ripulire (almeno in parte) il paese. Numerosi i sacchi di rifiuti differenziati. Al termine della raccolta, merenda per tutti. L'amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per la riuscita dell'iniziativa e ha ringraziato tutti i partecipanti.