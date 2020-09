Addio alla 'maestra Piera', anima della biblioteca

CASALCERMELLI - Per tutti, alunni e famiglie, era semplicemente la "maestra Piera", innamorata del suo lavoro, sempre pronta a organizzare iniziative per coinvolgere i bambini. Piera Gaino Caligaris si è spenta questa mattina, all'ospedale di Acqui, dove era ricoverata da alcuni giorni: per anni ha combattuto la malattia con la grande energia che ha messo sempre, a scuola e in ogni sfida della vita. Aveva 75 anni: originaria di Melazzo, dopo il matrimonio si era trasferita a Casalcermelli. Aveva insegnato anche in altri paesi della zona, soprattutto a Castellazzo. Dopo la pensione si era impegnata, con altre volontarie, a creare nell'edificio delle ex scuole elementari di Casalcermelli, una biblioteca a disposizione di tutti, aggiungendo sempre nuovi libri, con una attenzione particolare ai bambini. Fra gli eventi organizzati una mostra di volumi per l'infanzia, in collaborazione con Piero Spotti della Libreria Terme di Acqui, e molti laboratori.

Il funerale sarà celebrato lunedì mattina, alle 10, a Mealzzo: Piera riposerà nella tomba di famiglia a Casalcermelli, accanto al marito Nicola Caligaris, scomparso dieci mesi fa.