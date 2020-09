Rio Medrio : due operai trascinati via e poi salvati

ACQUI TERME - Dei nove operai della ditta Levo impegnati nelle operazioni di pulizia del letto del Rio Medrio, pare che due siano stati trascinati dalla furia delle acque fino all'affluenza nel fiume Bormida. Due agenti della Polizia Locale, Alberto Ugoste e Gianni Sorato sono riusciti a tirarli fuori dall'acqua prima che la corrente li trascinasse via. Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri di Acqui Terme.

BISTAGNO

Una ondata di fango ha sommerso il paese. «Mai vista tanta pioggia in vita mia - ha racconta to il sindaco Roberto Vallegra - i fossi delle provinciali sono straripati e il paese è stato investito da un fiume di fango. Allagato tutto il centro, manca la luce. Tutto è sotto 30 cm di fango». Si è subito attivata la macchina della Protezione civile. In arrivo nel comune bistagnese sacchi di sabbia per contenere gli effetti eventuali di altre precipitazioni.