Il programma delle gare, dalla serie D alla Prima

ALESSANDRIA - Finalmente campionato. Dopo una sosta lunghissima causa lockdown e dopo le prime amichevoli e le gare di coppa, domenica si torna a giocare per i tre punti. Mancano ancora all'appello Seconda e Terza Categoria, ma il programma è comunque ricchissimo, con tanti confronti interessanti e molti spunti da analizzare.

Da Derthona e Casale, che cominciano la propria avventura in serie D, alle matricole di Prima - Capriatese e Cassano - passando per le otto alessandrine in Promozione (già due i derby) ecco il programma completo di tutte le gare che si giocano domenica.

SERIE D

Girone A: Caronnese-Hsl Derthona, Casale-Gozzano, Folgore Caratese-Borgosesia, Imperia-Bra, Legnano-Arconatese, Pont Donnaz-Chieri, Sanremese-Lavagnese, Sestri Levante-Città di Varese, Vado-Castellanzese

ECCELLENZA

Girone B: Acqui-Atletico Torino, Canelli-Olmo, Castellazzo-Asti, Cbs-Pinerolo, Chisola-Rivoli, Centallo-Benarzole, Moretta-Lucento, Pro Dronero-Corneliano, Vanchiglia-Albese

PROMOZIONE

Girone D: Arquatese-Cit Turin, Asca-Trofarello, Bacigalupo-Pro Villafranca, Novese-Santostefanese, Luese-Gaviese, Mirafiori-Ovadese, San Giacomo Chieri-Pozzomaina, Valenzana Mado-Stay O Party

PRIMA CATEGORIA

Girone G: CanottieriAL-Solero, Capriatese-Fulvius, Costigliole-San Giuliano Nuovo, DonBosco AT-Calliano, Felizzano-Cortemilia, Sexadium-Calliano, Spinettese-Monferrato, Tassarolo-SpartakSD (nel girone B Junior Pontestura-Virtus Vercelli)