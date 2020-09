A Cassine la Provinciale 30 invasa dal fango

CASSINE - Ormai bastano pochi minuti di forti piogge per allagare (di fango) la Provinciale 30. È già successo varie volte negli ultimi mesi e oggi è successo di nuovo. A Cassine, nel tratto di strada appena fuori il paese in direzione Strevi, poco dopo le 17 i rovesci del pomeriggio hanno riversato sul manto stradale la terra delle rive adiacenti per diverse decine di metri. «Operai e mezzi di soccorso si sono messi subito all'opera e ora la strada è di nuovo percorribile, con la dovuta cautela» ha assicurato il neo sindaco Carlo Maccario.

(Foto di copertina tratta dalla pagina Facebook della Protezione Civile)