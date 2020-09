Candidati consiglieri: a Cassine è Franco Gotta il più votato

CASSINE - Nei prossimi cinque anni sarà Carlo Maccario a occupare la carica di sindaco nel Comune di Cassine. Ma chi potrebbero essere i nuovi assessori e i consiglieri (di maggioranza e minoranza) che entreranno a Palazzo Comunale? Fermo restando che le riserve saranno sciolte solo nei prossimi giorni e che il primo consiglio - formato per 2/3 dai candidati della lista vincente - dovrà essere convocato entro dieci giorni a partire dalla data di elezione, si può già iniziare a formulare qualche ipotesi in base alle preferenze raccolte dai candidati consiglieri.

Franco Gotta, candidato della lista a sostegno del neo sindaco, ha raccolto 84 preferenze; alle sue spalle Giancarlo Maccario, della lista "Cassine più attiva", con 70 preferenze. Sul terzo gradino del podio Maria Luigia Pendino (lista numero 3) con 58 voti.

Sono in totale 195 le preferenze espresse dagli elettori per la lista numero 1 "Tutti per Cassine", 256 per la numero 2 "Impegno per il bene comune", 317 per la numero 3 "Cassine più attiva" e 91 per la numero 4, "Uniti per Cassine".

Sul sito del Comune di Cassine il riepilogo delle preferenze raccolte dai candidati consiglieri delle 4 liste.