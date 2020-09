Barbara Grillo nuova presidente dell’Azione Cattolica acquese

ACQUI TERME - Mercoledì scorso il Vescovo di Acqui, Mons. Luigi Testore ha nominato Barbara Grillo presidente diocesana dell’Azione Cattolica per il triennio 2020-2023. La Diocesi di Acqui, che coinvolge quattro province, Alessandria, Asti, Savona e Genova, annovera quali centri principali Acqui Terme, Cassine, Ovada, Nizza Monferrato, Canelli, Incisa, Cairo Montenotte, Carcare, Altare, Masone, Campo Ligure, Rossiglione.

«Barbara Grillo è di Ovada, 48 anni, è specializzata in lingue straniere ed impiegata presso un’azienda di specialità chimiche e macchine professionali – spiegano dal duomo - Sposata, madre di due figli, negli ultimi 6 anni ha rivestito la carica di responsabile adulti diocesana e da sempre è al servizio attivo nella comunità di Ovada».

Grillo è stata votata all'unanimità dal Consiglio diocesano di Ac e proposta al vescovo, con la sua nomina Testore le ha affidato il timone locale della più importante e diffusa organizzazione laica nella Chiesa (219 associazioni diocesane su 227 Diocesi, 5.461 associazioni territoriali in Italia). «Nella Diocesi di Acqui con i suoi quasi 700 iscritti (di cui oltre 300 con meno di 30 anni) in 17 Associazioni di base che coinvolgono 40 parrocchie – riferiscono - l’Azione Cattolica da oltre 100 anni si impegna per aggiungere il lievito della Buona Notizia nella quotidianità del vivere soprattutto attraverso la formazione sociale-culturale-religiosa e l’attività educativa per tutte le età con i cammini di gruppo. Dal Concilio Vaticano II in Diocesi di Acqui prima di Barbara Grillo sono stati presidenti diocesani Luigi Merlo, Domenico Borgatta, Vittorio Rapetti, Mauro Stroppiana, Davide Chiodi, Marisa Bottero e Flavio Gotta».

Insieme a lei compongono la Presidenza Diocesana in rappresentanza degli adulti Emilio Abbiate di Sezzadio e Silvia Gotta di Nizza Monferrato, in rappresentanza dei giovani Pietro Pastorino di Masone e Chiara Pastorino di Rivalta Bormida, per i ragazzi dell’Acr Caterina Piana di Mombaruzzo e Carlo Tasca di Sezzadio, oltre al segretario Paolo Abbiate, all’amministratrice Anna Maria Dominici e agli assistenti-preti don Pavin, don Paolo Parodi, don Claudio Montanaro e don Flaviano Timperi