Anche l'Acquese dice "Sì": le percentuali nei vari Comuni

Anche nell'Acquese stravince il "Sì". I risultati del referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari - per il quale non è previsto alcun quorum - parlano chiaro. Più o meno ovunque, infatti, la percentuale dei voti favorevoli alla riduzione dei membri di Camera e Senato supera in media il 65%. L'affluenza, però, non fa certo registrare numeri da capogiro.

Ad Acqui, ad esempio, nelle giornate di domenica e lunedì si è recato alle urne solo il 46,18% degli aventi diritto, per un totale di 7.076 votanti su 15.491. Nelle 24 sezioni della città termale i “Sì” arrivano al 66.1% (4678 voti), mentre i “No” si fermano al 33.9% (2398); 54 le schede nulle, 23 le bianche.

Maggiore partecipazione invece a Cassine - dove però si elegge anche il nuovo Sindaco -, secondo comune dell'Acquese per ordine di abitanti, dove su 2293 aventi diritto hanno votato 1538 elettori, ovvero il 67% del totale. A Cassine, nelle 4 sezioni scrutinate, i “Sì” vincono con il 65,4% delle preferenze (1006 voti), mentre ai “No” va il 34,6% (496). Le schede bianche sono 21, le nulle 15.

Rispetto al dato registrato ad Acqui Terme, ancora più basso l'afflusso alle urne nel Comune di Strevi, dove ha votato solo il 45,1% degli aventi diritto (630 su 1399). Qui, però, la percentuale dei “Sì” è ben più alta di quella dei due comuni limitrofi con un 74% di favorevoli al taglio delle Camere (468 voti) rispetto al 26% dei contrari (159).

In quel di Visone ha espresso la propria preferenza all'incirca il 50% degli aventi diritto: i “Sì” superano di gran lunga i “No”: 305 voti a 145, ovvero il 67,5% contro il 32,5%.

A Rivalta Bormida, su 895 votanti, in 578 (64,6%) hanno messo la croce sul "Sì", sul “No” in 286 (35,4%). Anche a Rivalta come a Cassine, gli elettori erano chiamati al voto anche per le Comunali.

A Cassine e Rivalta, a partire dalle 9 di domani mattina, lo spoglio delle schede per le Elezioni Comunali

Di seguito i dati disponibili relativi ad altri 4 Comuni dell'Acquese (altrove dati non ancora pervenuti):

Melazzo

Votanti: 471

Sì: 316 No: 150

Alice Bel Colle

Votanti: 271

Sì: 192 No: 74

Prasco

Votanti: 212

Sì: 143 No: 64

Cartosio

Votanti: 315

Sì: 213 No: 96