Al "Gianduia" cena benefica per Anffas

ACQUI TERME - Si terrà sabato 19 alle 20.30 presso il Gianduia, la cena benefica organizzata dall’associazione Anffas di Acqui Terme. L’evento culinario, che declinerà la polenta in tante ghiotte ricette della tradizione, è finalizzato alla raccolta fondi da devolvere alle iniziative di inclusione rivolte ai ragazzi speciali gestiti dalla onlus acquese. Previsto anche menu diversificato per bambini. La cena sarà organizzata rispettando i dettami imposti per il distanziamento anti-contagio.

Info e prenotazione (obbligatoria): 0144.56320.