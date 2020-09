Rivalta: il programma della "sfidante" Silvana Fornataro

RIVALTA BORMIDA- Abbiamo contattato la candidata sindaco Silvana Fornataro per fare il punto sulla sua corsa alla carica di sindaco di Rivalta Bormida e del programma della lista ‘Insieme per Rivalta’. Lei ha risposto: «Vi ringrazio per la proposta ma in questa campagna elettorale ho deciso di non rilasciare interviste».

La lista ‘sfidante’ della Fornataro potrà contare sull’apporto dei candidati consiglieri Dario Bassignani, Valentina Lucia Biorci, Marzia Canepa, Gianfranco Chiappino, Francesca Fornasiero, Maria Nicoletta Gualco, Giuseppe La Mendola, Laura Monaco, Nicoletta Montesano e Maria Luisa Testa.

Il loro programma propone di amministrare con ‘umiltà’, eliminando il divario cittadini-Comune, snellire la burocrazia attraverso un’opera di informatizzazione, tagliare le spese inutili (consulenze, premi eccetera), trasparenza e gestione del fotovoltaico.

Salute: la candidata (infermiera) conosce bene l’importanza di tale tematica, soprattutto in un paese con il 30% della popolazione ultrasessantacinquenne. Bene la ‘Casa della Salute’ ma non nei locali del Comune (che finirebbe a Casa Bruni) ma presso la Casa di Cura La Madonnina. Rifiuti: «Massimizzazione della differenziata: obiettivo rifiuti zero».

Per la scuola si pensa a valorizzare l’Istituto ‘Bobbio’ con pre e post scuola, nuovi bus e mensa. Sicurezza: videosorveglianza, più controlli di polizia, coinvolgimento dei privati, integrazione. Per il decoro urbano, più pulizia nelle strade e trattamenti di disinfestazione. Turismo: oltre la Sagra dello Zucchino, la Festa del Vino. Sostegno al volontariato ed incentivi ad associazionismo e sport.