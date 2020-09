Voxonus Festival: stasera concerto nel cortile di Palazzo Levi

ACQUI TERME - Il 23esimo Concorso Nazionale per Giovani Pianisti “Acqui Terzo Musica” a causa dell’emergenza Covid è stato annullato. Dalle ceneri della rassegna è però nata un’altra collaborazione con l'Orchestra Sinfonica di Savona ed insieme hanno dato nuove risorse al Voxonus Festival (giunto alla nona edizione) da cui è nato un cartellone di tre concerti. Venerdì scorso Palazzo Robellini ha ospitato il concerto di Claudio Gilio, alla viola. Un successo.

Stasera, venerdì 11, alle 21.15, nel cortile del Palazzo Comunale (in caso di maltempo, nella Sala Consigliare) si spera di bissare il successo della scorsa settimana con il concerto ‘Il barocco incontra il Folk’ con il Voxonus Duo e percussioni. «Una originale commistione di sfumature musicali – hanno spiegato gli organizzatori - La delicatezza dello stile barocco conquisterà con i brani di compositori come Johann Sebastian Bach, Tarquinio Merula, Andrea Falconieri per citarne alcuni. Il suono ancestrale delle percussioni regalerà all’esecuzione un fascino magnetico, inatteso e coinvolgente».

Il Voxonus Duo, Maurizio Cadossi e Claudio Gilio, si arricchirà della presenza di Flavio Spotti. Info: 0144.770272.