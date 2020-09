All’Rsa Capra lavori sempre più invadenti

ACQUI TERME - I lavori al muro di cinta della ’Rsa ‘Capra’ in via Alcide De Gasperi ad Acqui Terme sono annosi al punto che l’occhio dei passanti quasi più non ci fa caso. Eppure il transennamento occupa una porzione copiosa della sede stradale che potrebbe essere convertita in stalli per il parcheggio, proprio davanti l’edificio scolastico 'Parodi' che tanto ne avrebbe bisogno. Le entrate ed uscite dalla scuola superiore, infatti, sono sempre un momento ‘emotivamente intenso’ grazie alle soste fantasiose delle vetture genitoriali che devono ingegnarsi lungo la stretta carreggiata ed il comprensibile nervosismo degli automobilisti transitanti che lì restano imbottiglati.

Come se non bastasse, da qualche giorno, forse a causa dell’instabilità del muro o dei suoi materiali, la porzione sottratta alla carreggiata è stata addirittura ampliata. Sarà una bella sorpresa quando lunedì riapriranno le scuole.