A Cassine confronto pubblico tra gli aspiranti sindaci

CASSINE - Domani, sabato 12, alle 10.30 l'associazione politico-culturale Arcipelago organizza in piazza Italia a Cassine un confronto pubblico tra i quattro candidati sindaci alle elezioni comunali del prossimo 20 e 21 settembre. Un dibattito aperto al pubblico per dare la possibilità ai quattro pretendenti di esporre i propri programmi e di metterli a confronti con quelli dei tre sfidanti.

In ordine di lista, questi i candidati alla poltrona comunale: Ivano Festuco, coltivatore diretto, sostenuto dalla lista numero 1 "Tutti per Cassine" (stasera, alle 21, nel cortile adiacente la biblioteca comunale, incontro pubblico con la cittadinanza); Carlo Maccario, ex funzionario dell'Agenzia delle Entrate, appoggiato dalla lista numero 2 "Impegno per il bene comune"; Sergio Arditi, pensionato e attuale vice sindaco, a capo della lista numero 3 "Cassine più attiva"; infine Pietro Ardito, assessore al Commercio e al Bilancio dell'uscente sindaco Gianfranco Baldi, sostenuto dalla lista numero 4 "Uniti per Cassine".